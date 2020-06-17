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TFF Başkan Vekili Ali Düşmez: "Trabzonspor'un ceza almayacağını düşünüyorum"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, Trabzonspor'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.

TFF Başkan Vekili Ali Düşmez:
17.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:04

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Düşmez, Trabzonspor'un ceza almayacağını düşündüğünü söyledi.

Düşmez, bordo-mavililerin önümüzdeki sene için Avrupa kupalarından men cezası almasına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bahsi geçen konuda TFF olarak çok yoğun çalıştıklarını belirten Düşmez, "TFF olarak takımlarımızın ceza almaması platformunun oluşturulmasına çalışıyoruz. Trabzonspor bu süreçte diğer takımlarımız gibi tabloyu lehine çevirmek için büyük çaba sarf ediyor. Bizim de TFF yönetimi olarak takımlarımıza yardımcı olmaktan başka bir görevimiz yok. Profesyonellerimiz, başkanımız, yönetimimiz olsun yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğun tempo ve mesai harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki olaylarla ilgili kesin ifadeler kullanılmaması gerektiğinin altını çizen Düşmez, şöyle devam etti:

"Ben yine de çok ümitliyim çünkü Trabzonspor'un ortaya koyduğu argümanların kabul edilebilir veriler olduğunu görüyorum. Kararın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinden (CAS) döneceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un ceza almayacağını hem ümit ediyorum hem de düşünüyorum. Biz de elimizden geleni TFF olarak yapmak istiyoruz. Tüm takımların emrine amadeyiz."

"Şampiyonlar Ligi finali ülkemizin tanıtımı için çok önemli"

Ali Düşmez, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin 2021 yılında İstanbul'da oynanacak olmasını da değerlendirdi.

TFF yönetimi olarak yaptıkları görüşmeler neticesinde 2021 yılında seyircili olarak finali oynatmanın kendileri açısından daha iyi olacağı kararına vardıklarını belirten Düşmez, şunları kaydetti:

"Bugünkü uygulanacak kararın çok doğru olacağını düşündük. 2015'te ben o finali (İstanbul'daki) izlemiş bir sporseverim. Çok keyifli oldu, yüz binler bu kadim şehre geldi. Bana göre dünyanın başkentine geldi ve buradan çok güzel izlerle ayrıldılar. Sonra bu yüz binler milyonlara ulaştı. Maddi manevi ölçülemez katkıları olduğunu biliyoruz. Yaşamış da bir insan olarak bunu ifade edebilirim. Bu kadar güzel bir stadı hazırlamışız, bunu tüm dünya izleyecek. 72 bin kişinin olduğu bir stattaki o güzelliği izletebilmek de reklam adına ülkemizin tanıtımı adına çok önemli diye düşündük. Benim ve yönetimi kurulumuzun kararı buydu. Büyük kazanımı olacağını düşünüyoruz. İnşallah hep beraber o finali izleriz."

Kaynak: AA

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