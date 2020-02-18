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TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Avukat Hazer Akil'in getirildiğini duyurdu.

18.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:28
TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Hazer Akil getirildi

(TFF) Yönetim Kurulu, TFF Baş Hukuk Müşavirliği görevine Avukat Hazer Akil'in getirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Hazer Akil'in bugüne kadar TFF Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak görev yaptığı ve bundan sonra Baş Hukuk Müşaviri olarak görevini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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