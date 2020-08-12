TFF, Bandırmaspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Onur Göçmez'i tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'da kulüp başkanlığına seçilen Onur Göçmez'i tebrik etti.
12.08.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Bandırmaspor'da kulüp başkanlığına seçilen Onur Göçmez'i tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, "Bandırmaspor Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın Onur Göçmez ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA