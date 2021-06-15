TFF, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü için kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde "Kardeş ülke Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü kutlu olsun" başlığıyla yer alan mesajda, "Tek millet iki devlet ruhuyla dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü kutlarız." denildi.

Mesajda, Azerbaycanca "Qardaş ölk? Az?rbaycan'ın Milli İstiqlal Gününü ür?kd?n t?brik edirik!" ifadeleri de kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay