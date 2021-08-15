TFF, Alman futbolcu Gerd Müller için başsağlığı mesajı yayımladı
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TFF, Alman futbolcu Gerd Müller için başsağlığı mesajı yayımladı

TFF, Alman futbolcu Gerd Müller için başsağlığı mesajı yayımladı
Anadolu Ajansı / Ercan Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Alman futbolcu Gerd Müller için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden Alman futbolcu Gerd Müller için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, Bundesliga'da 7 kez gol kralı olan Müller'in 1970'te Altın Top ödülünü kazandığı, Almanya Milli Takımı ile 1972 Avrupa Şampiyonası ve 1974 Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadığı hatırlatılarak, "Alman ve dünya futbolunun unutulmaz golcüsü, Bayern Münih Kulübünün efsane isimlerinden Gerd Müller'in vefatı nedeniyle derin üzüntü yaşıyoruz. Alman efsane, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası, 4 Bundesliga şampiyonluğu gördü. Müller ailesi, Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih Kulübü ve dünya futbol ailesine baş sağlığı dileriz. Futbola yaptığın unutulmaz katkılar için sonsuz teşekkürler 'Bombacı' Gerd Müller." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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