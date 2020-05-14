TFF, Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kulübü Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Beşiktaş Kulübü Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Sayın Çebi ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA