TFF: "A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu...
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TFF: "A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF: 'A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu...

TFF: "A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkıyor.

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TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak
TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak

TFF: "A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkıyor. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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