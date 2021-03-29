TFF: "A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu...

TFF: "A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkıyor.

TFF: "A Milli Takımımızın Letonya ile 30 Mart Salı günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçının biletleri bugün saat 15.00'te satışa çıkıyor. Türkiye-Letonya maçının bilet fiyatları 25 ve 50 TL olarak belirlendi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı