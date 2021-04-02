TFF, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

TFF, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.