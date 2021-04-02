TFF, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
TFF, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
TFF Başkanı Özdemir, F.Bahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili yaptığı başvuruda kararı açıklayacaklarını bildirdi
TFF, A Milli Futbol Takımı oyuncularının Hollanda ve Norveç maçları ile ilgili aldıkları iddia edilen prim haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul