TFF, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
08.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:16
Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Federasyonun internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlar; sevgi, fedakarlık ve sınırsız çabalarıyla toplumumuza örnek olan, yaşamın her alanındaki başarıları ile ülkemizin gelişimine büyük katkı sağlayan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar