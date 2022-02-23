TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Çankaya FK: 3
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Karabükspor, ligin 19. haftasında oynanması gereken fakat kar yağışı sebebiyle oynanamayan Çankaya FK ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Karabükspor, ligin 19. haftasında oynanması gereken fakat kar yağışı sebebiyle oynanamayan Çankaya FK ile Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma Çankaya FK'nın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Talha Öztürk xx, Fatih Pazı xx, Furkan Kocayıldız xx
Kardemir Karabükspor : Olcay xx, Sezer x, Doğukan xx, Melih Berat xx, Serkan xx, Ahmet Enes x, Furkan Övün x (Tevfik dk. 69 x), Ali Kemal x, Mustafa x (Muhammed dk. 84?), Seyithan x, Yasin x ( Hasan Fehmi dk. 46 x)
Çankaya FK: Hüseyin xx, Yusuf xx, Rahmi xx, Emir Kaan xx (Ahmet dk. 46 x), Haydar xx, Ömer Faruk xx (Görkem dk.65 x), Serhan xx (Kadir dk. 89 ?), Erkan xx, Adnan xx, Yasin xx (Erdi dk. 89 ?), Berkay xx (Mücahit dk. 65x)
Goller: Sezer (dk. 10 k.k.), Serhan (dk. 66), Mücahit (dk. 90) (Çankaya FK), Melih Berat (dk. 64) (Karabükspor)
Sarı kartlar: Doğukan (dk. 52) (Karabükspor), Ömer Faruk (dk. 54) Haydar (dk. 73) (Çankaya FK)
(Fatih Ünlü-İHA)