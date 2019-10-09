TFF 3. Lig: Halide Edip Adıvar: 0 - Nevşehir Belediyespor: 1
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 7. hafta müsabakasında Halide Edip Adıvar, sahasında Nevşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Maltepe Hasan Polat
Hakemler: Eren Gökmen xx, Mert Türk xx, Sinan Günaydın xx
Halide Edip Adıvar: Evren Özyiğit xx, Fatih Cin xx, Hakan Akbaş xx, Furkan Mehmet Tuncer xx, Erman Taşkın xx, Yener Demirci x, Gökhan Korkmaz x (Uğur Işıkal dk. 46 x), Dursun Türk xx (Furkan Ulus dk. 90 ?), Hüseyin Afkan xx, Gökhan Berkay Yıldız x (Muhammet Raşit Şahingöz dk. 79 ?) Fevzi Can Bozkuş xx
Nevşehir Belediyespor: Murat Demir xxx, Onur Ural xx, Muhammed Ali Kurt xxx, Okan Duran xx, Tolgahan Çiçek xx, Tugay Yıldırım xxx (Raif Uzuner dk. 69 x), Alper Yener x (Emre Fırtına dk. 46 xx), Oktay Gümüş x, Muhammed Emin Balcılar xx, Youssef Yeşilmen xx (Emre Gemici dk. 86 ?), Ergun Cengiz xx
Gol: Tugay Yıldırım (dk. 7) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Evren Özyiğit, Erman Taşkın, Yener Demirci, Gökhan Korkmaz (Halide Edip Adıvar), Murat Demir, Muhammed Ali Kurt, Oktay Gümüş, Yunus Can Bozkır, Emre Fırtına (Nevşehir Belediyespor) - İSTANBUL