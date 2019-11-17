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TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Ağrı 1970 spor ile 2-2 berabere kaldı.

17.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:47
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 2

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Fatsa Belediyespor sahasında ağırladığı Ağrı 1970 spor ile 2-2 berabere kaldı.


Stat: Fatsa İlçe


Hakemler: Abdulbaki Akyıldız xx, Şefik Önder xx, Mustafa Kırbaş xx


Fatsa Belediyespor : Ömürcan xxx, Hacı Şükrü xx, Ufuk xxx, Mehmet xx, Muhammet Ali xx, İsmail Can xx (Şefik dk. 46 xx), Fatih Arat x (Abdullah dk. 88 ?), Zeki xx, Zihni xx, Mehmet Berber xxx, Sergen xx (Oktay dk. 66 xx),


Ağrı 1970 Spor: Furkan xx, Oğuzhan xx, Cemal xx, Berk xx, Ferhat xx, Hamdi xx, Yakup xx, Erol Can xx, Özgen xx, Gökhan xx, Seyit xx


Goller: Mehmet Berber (dk. 52), Ufuk Ayadın (dk. 74) (Fatsa Belediyespor), Berk Kal (dk. 24), Yakup Kayış (dk. 87) (Ağrı 1970 Spor)


Kırmızı Kart: Zeki Sinanoğlu (dk. 80) (Fatsa Belediyespor)


Sarı Kartlar: Hacı Şükrü, Sergen, Ömürcan (Fatsa Belediyespor), Berk Kal, Oğuzhan (Ağrı 1970 Spor) - ORDU

Kaynak: İHA
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