TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme maçı yarın oynanacak
TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.
10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.
Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.
İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.
Kaynak: AA