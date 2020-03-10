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Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Orduspor, Spor

TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme maçı yarın oynanacak

TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.

10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme maçı yarın oynanacak

TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor-52 Orduspor arasındaki 22. hafta erteleme karşılaşması, yarın yapılacak.

Kızılcabölük Semt Sahası'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Sabit Selvi yönetecek.

İki takım arasındaki karşılaşma, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA

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