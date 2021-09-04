TFF 3. Lig'de günün toplu sonuçları
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TFF 3. Lig'de günün toplu sonuçları

TFF 3. Lig'de günün toplu sonuçları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3. Lig'in ilk haftasında bugün 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup'ta 12 karşılaşma oynandı.

TFF 3. Lig'in ilk haftasında bugün 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup'ta 12 karşılaşma oynandı.

TFF 3. Lig'de günün oynanan maçlarının toplu sonuçları şöyle:

TFF 3. Lig 1. Grup

Kahta 02 Spor: 1 - Artvin Hopaspor: 1

Batman Petrolspor: 1 - Bursa Yıldırımspor: 1

Çatalcaspor: 3 - Karaman Belediyespor: 0

Hendek Spor: 1 - Fatsa Belediyespor 1

TFF 3. Lig 2. Grup

Alanya Kestelspor: 0 - 76 Iğdır Belediyespor: 2

Hacettepe Spor: 0 - Elazığ Karakoçan FK: 0

Beyoğlu Yeniçarşıspor: 1 - Altındağspor: 1

Kuşadasıspor: 1 - 52 Orduspor FK: 1

Şile Yıldızspor: 2 - Çarşambaspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup

Mardin Fosfat Spor: 1 - Modafen: 1

Ofspor: 1 - Çankaya FK: 0

Orduspor 1967 SK: 4 - Büyükçekmece Tepecikspor: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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