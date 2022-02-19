TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Kızılcabölükspor'u 1-0 yendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, konuk ettiği Kızılcabölükspor'u 1-0 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çarşambaspor, 4. dakikada Kemal Sabri ile bulduğu golle Kızılcabölükspor karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka olmayınca Çarşambaspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

Bu sonuçla Çarşambaspor, 24. hafta sonunda 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puana ulaştı.