TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi belli oldu
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TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonu başlangıç tarihi belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihini açıkladı. Buna göre; TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. 

Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 13 Ağustos, TFF 2. Lig'in de 4 Eylül'de başlayacağı daha önceden açıklanmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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