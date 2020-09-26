TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Elazığ Karakoçanspor: 1
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TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Elazığ Karakoçanspor: 1

26.09.2020 18:28 | Son Güncelleme: 26.09.2020 18:33
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Elazığ Karakoçanspor: 1

Misli.com TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Elazığ Karakoçanspor'la 1-1 berabere kaldı.

Misli.com TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Elazığ Karakoçanspor'la 1-1 berabere kaldı.

Stat: Çarşamba Şehir

Hakemler: Sezer Yalçın xx, Enes Berk Güçlü xx, Hüseyin Sepetçioğlu xx

Çarşambaspor: Eren xxx, Aykut xx, Kaan xx, Erhan xx (Selahattin dk. 71 xx), Muhammet Mustafa xx, Abdulkadir xx (Abdulsamet dk. 65 xx), Oğuzhan xx, Mete Han xx, Murat xx (Hasan dk. 71 xx), Kemal Sabri xxx, Serhan xxx

Elazığ Karakoçan: Ömer xx, İsmail xx, Burak Özbakır xx, Yaşar Kaan xx (Eren dk. 90+4 ?), Mehmet xx, Hüseyin xx (Samet dk. 68 xx), Ferhat xx, Fatih xx, Batuhan xx, Semih xx (Barış dk. 61 xx), Burak Kavlak xx (Melih dk. 61 xx)

Goller: Hüseyin Fıstıkcı (dk. 59) (Elazığ Karakoçan), Serhan Yılmaz (dk. 82) (Çarşambaspor)

Sarı kartlar: Aykut, Hüseyin (Elazığ Karakoçan) - SAMSUN

TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Elazığ Karakoçanspor: 1
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Elazığ Karakoçanspor: 1
TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 Elazığ Karakoçanspor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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