TFF 3. Lig: 68 Aksaray Belediyespor: 1 Çarşambaspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Samsun ekibi Çarşambaspor'u 1-0 mağlup etti.
AKSARAY (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup 5. hafta karşılaşmasında 68 Aksaray Belediyespor, sahasında Samsun ekibi Çarşambaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aksaray Dağılgan
Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Ulaş Çelik xx, Şükrü Çavcı xx
68 Aksaray Belediyespor: Serkan Demirol xx, Muhammet Selim Okur xx, Alperen Kuyubaşı xx, Gürcan Gözüm x (Semih İntepe dk. 88 ?), Çağlar Özel xx, Alican Tez xx, Hikmet Enes Etlik x (Mervan Yusuf Yiğit dk. 46 xx), Hasan Gündoğdu x (Oğuzhan Köseoğlu dk. 90+5 ?), Burak Çolak xx, Necmi Çoban xx, Fatih Çolak xx
Çarşambaspor: Kadir Kahvecioğlu xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Mete Han Genç xx, Fırat Aras xx, Muhammed Öztürk xx, Ozan Şamiloğlu x (Muhammet Mustafa Doğan dk. 81 ?), Mustafa Pınar xx, Safa Yıldırım xx, Hasan Küçük xx, Emre Fırtına xx, Aykut Topal xx
Gol: Burak Çolak (dk. 62) (68 Aksaray Belediyespor)
Sarı Kartlar: Mervan Yusuf Yiğit (68 Aksaray Belediyespor), Oğuzhan Yıldırım, Mete Han Genç, Aykut Topal (Çarşambaspor), Gürcan Gözüm - AKSARAY