24.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:43

TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizrespor, kendi sahasında İzmir ekibi Karşıyaka'ya 2-0 mağlup oldu.



TFF 3. Lig 2. Gurup'ta Cizre Hamit Stadyumunda oynanan futbol müsabakasında İzmir ekibi Karşıyaka ev sahibi Cizrespor'u Doğukan İnci ve Hakan Kuş'un attığı gollerle 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Karşıyaka 24 puanla 3'üncü sıraya yükselirken Cizrespor 14 puanla 12'nci sırada kaldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA