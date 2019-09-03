03.09.2019 15:47

Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, önlerindeki Derincespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.



TFF 3.Lig 2. Grup'ta mücadele eden Fatsa Belediyespor'da deplasmanda kaybedilen Turgutluspor maçının üzüntüsü yaşanıyor. Çok iyi bir maç çıkardıklarını ve birçok gol pozisyonlarına girdiklerini belirten Fatsa Belediyespor Teknik Direktörü Niyazi Hüseyinoğlu, "Lige kaybederek başlamak istemiyorduk. İyi başladık pozisyonlara da girdik. Değerlendiremedik maalesef. İkinci yarının başında rakibimiz 10 kişi kalınca avantajlı durumu yakalasak ta maalesef girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Çok sıcak bir hava da müsabaka oynandı. 90+5 dakika da maalesef gol yedik ve kaybettik maçı. İleri ki haftalar için iyi bir tablo çizdik vermiş olduğumuz mücadeleyle. Takımımızda eksiklerimiz var gelecek adına önemli bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu hafta kendi evimizde ilk maçımıza çıkacağız. Derincespor'u ağırlayacağız ve bu maçta mutlak hedefimiz 3 puan. Rakibimiz ciddi bir takım. Bu hafta boyunca iyi hazırlanıp bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi.



Türkiye Kupası maçlarında Ordu Temsilcisi Yeni Orduspor ile eşleştiklerini söyleyen Hüseyinoğlu, "İlimizin diğer temsilcisi olan Yeni Orduspor ile eşleşmek bizim açımızdan güzel oldu. Güzel bir mücadele verip turu geçen taraf biz olmak istiyoruz. Heyecanlı bir derbi bizi bekliyor. 10 ile 12 Eylül tarihlerinde kupa maçı oynanacak" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA