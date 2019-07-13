TFF 3. LİG

TFF 3. Lig takımlarının belirlendiği kuralar çekildi. 2019-2020 Sezonunda 3. Ligde mücadele edecek olan Aydın'ın tek profesyonel futbol takımı Nazilli Belediyespor çekilen kura sonucu 3. grupta mücadele edecek.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen grup kura çekimine; TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra TFF 2 ve TFF 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

2019-2020 sezonunda TFF 2. Lig; Beyaz ve Kırmızı Grup olarak iki gruba ayrılırken, iki grupta da 18 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 3 grupta 18'er takımla oynanacak.

Öncelikle yeni sezonun tüm futbolseverlere ve camiaya hayırlı olmasını dileyen Nazilli Belediyespor Kulüp Basın Sözcüsü Erkan Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "2019 -2020 Sezonunda 3. Lig 3. Grupta yer alacağız. Grubumuzda en iyi takım olabilmek ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşabilmek için çok çalışacağız. Grubumuzda yer alan tüm takımlara centilmence mücadele ve kaliteli futbol için çağrıda bulunuyorum. Burada tüm Nazilli Belediyespor camiasına da grubumuzun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

2019 -2020 Sezonunda Nazilli Belediyespor'un da yer aldığı 3. Lig 3. Grupta; Somaspor, Nevşehir Belediyespor, Muğlaspor, Osmaniyespor, Batman Petrolspor, Diyarbekirspor, Malatya Yeşilyurt, Pazarspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor, Yozgatspor 1959 FK, Altındağ Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği, Gölcükspor, Bayrampaşaspor, Karacabey Belediyespor, Modafenspor ve Halide Edip Adıvar Spor mücadele edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA