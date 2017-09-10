Tff 3. Lig
TFF 3. Lig 3. Grup’un 2. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 3. Lig 3. Grup'un 2. haftasında Elaziz Belediyespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Saldıraner xx, Hakan Akkaynak xx
Elaziz Belediyespor: Engin Olgun xx, Fahri Genç xx, Adnan Kızılgöz xx, Nihat Apaydın xx (Okan dk. 74 x), Doğancan Akkaya xx, İsmail Türkaslan xx, Emrah Yollu xx, Volkan Çekiç xx, Çağlayan Alpsatan xx, Muhammed Akyıldız xxx (Ekrem dk. 77 xx), Volkan Serim xx (Furkan dk. 90 ?)
Büyükçekmece Tepecikspor: İbrahim Karaca xx, Caner Bulut xx, Recep Metin xx (Onur Cenik dk. 83 ?), Onur Erdem Günel xx, Semih Mustafa Usta xx, Yusuf Atay x (Deniz dk. 56 x), Fırat Bozkurt xx, Onur Demir xxx, Anıl Abanoz xx, Bülent Demir xx, Osman Üçüncü xx (Serdar Vefa dk. 88 ?)
Goller: Muhammed Akyıldız (dk. 75), Ekrem Aydemir (dk. 86) (Elaziz Belediyespor), Doğancan Akkaya (dk. 68 k.k.), Onur Demir (dk. 90+4) (Büyükçekmece Tepecikspor)
Sarı Kartlar: Volkan Çekiç, Fahri Genç (Elaziz Belediyespor), Fırat Bozkurt, Onur Erdem Günel (Büyükçekmece Tepecikspor) - ELAZIĞ