TFF 3. Lig 3. Grup

11.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:02

TFF 3. Lig. 3. Grupta Somaspor, Halide Edip Adıvarspor'u 4-0 yendi.

Soma Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Mustafa Aydoğdu'nun 17. dakikada attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da 77. dakikada Mehmet Uysal, 86'da Mehmet Bağlı ve 90+1'de Nurettin Çağlar ile goller bulan Somaspor, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA