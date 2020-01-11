TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig. 3. Grupta Somaspor, Halide Edip Adıvarspor'u 4-0 yendi.

11.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:02
TFF 3. Lig 3. Grup

TFF 3. Lig. 3. Grupta Somaspor, Adıvarspor'u 4-0 yendi.

Soma Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 'nun 17. dakikada attığı golle ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da 77. dakikada Mehmet Uysal, 86'da Mehmet Bağlı ve 90+1'de Nurettin Çağlar ile goller bulan Somaspor, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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