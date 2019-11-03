TFF. 3. Lig 3. Grup
TFF 3. Lig. 3. Grup'ta 11. hafta mücadelesinde Somaspor, Darıca Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig. 3. Grup'ta 11. hafta mücadelesinde Somaspor, Darıca Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.
Soma Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı Üzeyir Ergün'ün 26. dakikada attığı gol ile Somaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında, Somaspor'un 20 yaşındaki genç santraforu Mehmet Uysal, 81. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele Somaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.