TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta maçları ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizde devam eden olumsuz hava koşulları, elverişsiz saha şartları ve ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalarla birlikte hafta içi 2 Şubat'ta oynanacak 23. hafta maçları da dikkate alınarak, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak 22. hafta müsabakalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi. TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta maçlarının oynanacağı tarih ayrıca ilan edilecek" denildi. - İSTANBUL

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