TFF: "2022 2023 sezonundan itibaren VAR sistemini TFF 1. Lig'de uygulayacağız"
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TFF: "2022 2023 sezonundan itibaren VAR sistemini TFF 1. Lig'de uygulayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF: '2022 2023 sezonundan itibaren VAR sistemini TFF 1. Lig'de uygulayacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de de uygulanacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de de uygulanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, VAR sisteminin TFF 1. Lig'e de geleceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin TFF 1. Lig'de de uygulanacağı belirtildi. TFF'den konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 30 Mart 2021 Salı günü yaptığı toplantıda TFF 1. Lig'de 2022-2023 sezonundan itibaren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin uygulanmasına karar verdi.

FIFA ile protokol imzalayacak olan TFF Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan TFF VAR Merkezi ve TFF 1. Lig maçlarına ev sahipliği yapacak stadyumlardaki fiziki ve teknolojik altyapı çalışmaları, VAR, AVAR ve operatör kadroları gibi protokolde yer alan tüm konularda hazırlıkların eksiksiz olarak yapılması amacıyla uygulamanın bir sonraki sezon başlamasını karara bağladı.

Türkiye böylece Süper Lig ve TFF 1. Lig olmak üzere en üst iki ligde VAR uygulanan Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasında yer alacak.

2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig'de hayata geçirilen VAR, ülkemizde Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1. Lig Play-Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turdan itibaren uygulanıyor.

FIFA'nın 2018 Dünya Kupası'nda kullanmasıyla tüm dünyada yayılan VAR, Türkiye'de ilk kez online olarak resmi maçlarda 2017-2018 sezonu 1. Lig Play-Off yarı finalleri ve Play-Off finalinde uygulanmıştı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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