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TFF, 2019-2020 sezonu tüm liglerin tescil edildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu tüm liglerin tescil edildiğini duyurdu.

TFF, 2019-2020 sezonu tüm liglerin tescil edildiğini açıkladı
14.08.2020 18:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 18:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu tüm liglerin tescil edildiğini duyurdu.

TFF Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda Süper Lig, TFF 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig, TFF 3'üncü Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen takımların müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26'ncı maddesi hükmü gereğince tesciline karar verildiği belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde: "2019 - 2020 Sezonu Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,Süper Lig'i 1. olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29.07.2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden;2019-2020 Sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de küme düşmenin uygulanmamasına,TFF 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Fatih Karagümrük A.Ş. takımlarının Süper Lig'e yükseltilmelerine,TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Yılport Samsunspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1. sırada yer alan Bandırmaspor takımları ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Tuzlaspor A.Ş. takımının TFF 1. Lig'e yükseltilmelerine,TFF 3. Lig 1. Grup'ta 1. sırada yer alan Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 1. sırada yer alan Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup'ta 1. sırada yer alan Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanan grup içi Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Anagold 24Erzincanspor, Turgutluspor ve Pazarspor takımlarının TFF 2. Lig'e yükseltilmelerine,Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de ekteki mevcut puan durumuna göre 11 grupta 1. sırada yer alan Mardin Büyükşehir Başakspor (Mardin), Kahta 02 Spor (Adıyaman), Arhavispor (Artvin), Çarşambaspor (Samsun), İçel İdmanyurdu Spor (Mersin), Kırıkkale Büyük Anadolu Spor (Kırıkkale), Kestel Spor (Antalya), Bergama Belediyespor  (İzmir) Bursa Yıldırımspor (Bursa) Yalovaspor (Yalova) ve Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (İstanbul) takımları ile Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29.07.2020 tarih ve 44 sayılı kararına istinaden; Spor Toto Bölgesel Amatör Lig gruplarında 1. sırada yer alan takım ile aralarında en fazla 3 puan olan Siirt İl Özel İdaresi Spor (Siirt) Ceyhanspor (Adana), Isparta 32 Spor (Isparta), Karaman Belediyespor (Karaman), Belediye Kütahyaspor (Kütahya), Edirnespor (Edirne), Tekirdağspor (Tekirdağ), Çengelköy Futbol Yatırımları A.Ş. (İstanbul), Adıyaman 1954 Spor (Adıyaman)  takımlarının TFF 3.Lig'e yükseltilmelerine,

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 14.08.2020 tarih ve 45 sayılı toplantısında karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

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