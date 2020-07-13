TFF, 2019-2020 Sezonu TFF Futsal Ligi kararını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Covid-19 Salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen 2019-2020 TFF Futsal Ligi Sezonu ile ilgili olarak tescil formatını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Covid-19 Salgını nedeniyle oynatılmamasına karar verilen 2019-2020 TFF Futsal Ligi Sezonu ile ilgili olarak tescil formatını açıkladı.

TFF'ye göre sezon şu şekilde uygulanacak;

a) 2019 - 2020 Sezonu TFF Futsal Ligi'nin oynatılmamasına karar verilen tarihteki mevcut puan sıralamasına göre tescil edilmesine,b) 2019 - 2020 Sezonu TFF Futsal Ligi'nde şampiyon takım ilan edilmemesine,c) 2019 - 2020 Sezonu TFF Futsal Ligi'nde, kupa, madalya ve ödüllerinin verilmemesine,

d) 2019-2020 sezonu TFF Futsal Ligi Play-Off grubunda mücadele etme hakkı kazanan 8 Futsal takımının 1 ve 2. Eleme gruplarında oynadıkları grup maçları dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında genel gol averajı ile üstün olan Piyalepaşa Spor Kulübü'nün UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan takım olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Kaynak: DHA