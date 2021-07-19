TFF 2. ve 3. Lig fikstürü 28 Temmuz'da çekilecek

TFF 2. ve 3. Lig fikstürü kurası 28 Temmuz'da Ankara'da çekilecek.

TFF 2. ve 3. Lig fikstürü kurası 28 Temmuz'da Ankara'da çekilecek.

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, 28 Temmuz Çarşamba günü Ankara'da yapılacak TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleşecek. Fikstür çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı