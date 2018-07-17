Tff 2. ve 3. Lig Fikstür Çekimi Yapıldı

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımların 2018-2019 sezonu fikstürleri çekilen kura ile belli oldu. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde yapılan kura çekimine 2. Lig ve 3. Lig takımlarının temsilcilerinin yanı sıra TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, alt liglerde yaşanan sorunlara çözüm bulmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bugüne kadar alt liglere kimse kafa yormamış. İmkanlar kısıtlı, ihtiyaçlar sonsuz. Bizim görevimiz buralara soluk aldırtmak. Yönetim kurulu olarak her camia bizim için çok önemli. 3. Lig kulüplerinin muhatap alınmadığı noktalarda şimdi istedikleri zaman sorunlarını dinliyoruz, yapabildiklerimizi de yapmaya çalışıyoruz. Bunu çok önemsiyoruz. İmkanlar çok daha fazlası olsa fazlasını yaparız. Her şeyin sahada kazanıldığı, dostluğu kazandığı bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. Kura çekiminin ardından tüm katılımcılar, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)