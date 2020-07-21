TFF 2'nci Lig'de Play-Off heyecanı TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadeleleri sonrası Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı.

TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadeleleri sonrası Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı.

TFF 1'inci Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 2'nci Lig Play-Off mücadelelerinin çeyrek final ayağı nefesleri kesti. Antalya'da bugün saat 20.00'de başlayan heyecanda, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek final maçında Sancaktepe FK, Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 ile geçerken, Manisa FK ise İnegölspor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Saat 22.00'de başlayan Kırmızı Grup maçlarında ise Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 ile geçerken, Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Play-Off yarı final maçlarında cuma günü saat 20.00'de Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, saat 22.00'de ise Manisa FK ile Sancaktepe FK finale çıkmak için Antalya'da kozlarını paylaşacak.

- Fk

Kaynak: DHA