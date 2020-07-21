TFF 2'nci Lig'de Play-Off heyecanı
TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadeleleri sonrası Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı.
21.07.2020 00:08 | Son Güncelleme: 21.07.2020 00:12
TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek final mücadeleleri sonrası Sancaktepe FK, Manisa FK, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor adını yarı finale yazdırmayı başardı.
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TFF 1'inci Lig'e çıkacak olan son takımın belli olacağı TFF 2'nci Lig Play-Off mücadelelerinin çeyrek final ayağı nefesleri kesti. Antalya'da bugün saat 20.00'de başlayan heyecanda, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup Play-Off çeyrek final maçında Sancaktepe FK, Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 ile geçerken, Manisa FK ise İnegölspor'u 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Saat 22.00'de başlayan Kırmızı Grup maçlarında ise Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 ile geçerken, Tuzlaspor, Kastamonuspor'u 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.Play-Off yarı final maçlarında cuma günü saat 20.00'de Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, saat 22.00'de ise Manisa FK ile Sancaktepe FK finale çıkmak için Antalya'da kozlarını paylaşacak.
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Kaynak: DHA