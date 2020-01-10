TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ikinci devre heyecanı bu hafta sonu başlıyor

10.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:03

Bu sezon iki grupta 18'er takımın mücadele ettiği TFF 2. Lig'de ve üç grupta 53 ekibin yer aldığı TFF 3. Lig'de ikinci devre heyecanı, yarın ve 12 Ocak Pazar günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Sezon sonunda Beyaz ve Kırmızı Grup'ta ilk sırada yer alan takımların doğrudan TFF 1. Lig'e yükseleceği TFF 2. Lig'de, zirvede bulunanları takip eden dörder ekip, play-off oynayacak. Play-off oynayacak 8 ekipten 1'i daha TFF 1. Lig vizesi alacak. Gruplarda son 3 sırada yer alacaklar ise TFF 3. Lig'e düşecek.?

TFF 2. Lig'de mücadelesini sürdüren ekipler içinde Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Hacettepe ve Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor, Sakaryaspor, Piserro Kahramanmaraşspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor, daha önce Süper Lig'de yer almıştı.

Beyaz Grup

Her iki grupta da lideri takip eden takımların 2 puan geride yer aldığı ligde Beyaz Grup'ta 42 puana sahip Manisa Futbol Kulübü'nün ardından 40 puanla Yılport Samsunspor ikinci sırada bulunuyor. Daha önce 30 sezon Süper Lig'de yer alan ve eski günlerine dönmeyi planlayan Yılport Samsunspor ile Manisa Futbol Kulübü'nün ikinci yarıdaki mücadelesi büyük bir heyecana sahne olacak.

Bu iki takımı takip eden 32 puanlı Hekimoğlu Trabzon, 31 puana sahip Yeni Çorumspor ve 30 puanlı Sancaktepe Futbol Kulübü de play-off barajında yer alıyor.

Grupta 15 puana sahip Başkent Akademi'nin yanı sıra 14 puanlı 1922 Konyaspor, eksi 15 ceza puanı alan -14 puanlı Şanlıurfaspor düşme hattında bulunuyor.

Kırmızı Grup

Ankara Demirspor'un 36 puanla ilk sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta ise başkent ekibini 34'er puanla Bandırmaspor ve Tuzlaspor izliyor. Grupta 31 puanlı GMG Kastamonuspor ile 30 puan ve averajla beşincilikte kendisine yer bulan Vanspor, play-off hattında yer alıyor.

Grubun son 3 sırasında 14 puan toplayan Eyüpspor, 7 puanlı Niğde Anadolu ve 1 puanlı Kardemir Karabükspor var.

TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 3 grubu zirvede bitirecek ekipler, TFF 2. Lig'e yükselecek.

Her gruptan dörder takımın play-off mücadelesi vereceği ligde, gruplarda birer ekip daha TFF 2. Lig vizesi alacak. Ligde 18'er takımın yer aldığı 1. ve 3. Grup'ta 3, 17 ekibin mücadele ettiği 2. Grup'ta ise 2 ekip ise Bölgesel Amatör Lig'e gerileyecek.

Bu sezon TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan köklü kulüplerden Kocaelispor ile Karşıyaka, TFF 2. Lig'e yükselmek için mücadele ediyor. Kocaelispor'un lider durumda bulunduğu 2. Grup'ta Karşıyaka ise play-off barajında yer alıyor.

Ege Bölgesi'ni 6 sezon Süper Lig'de temsil ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Manisaspor, 6 ceza puanı aldığı 1. Grup'ta -3 puanla son sırada bulunuyor.

İkinci devre öncesinde 1. Grup'ta Anagold 24Erzincanspor, 3. Grup'ta ise Karacabey Belediyespor lider durumda yer alıyor.

Kaynak: AA