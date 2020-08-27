HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi
27.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:41

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2020-2021 sezonu grupları belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF 2. ve 3. Lig'in gruplarında yer alacak takımların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, genel sekreter yardımcısı Özcan Şepik, profesyonel kurul genel direktörü Tuncay Yanık ve maç planlama müdürü Besim Yalçın ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı olarak iki gruba ayrılırken, Kırmızı Grup'ta 20, Beyaz Grup'ta 19 takım yer alıyor. TFF 3. Lig'de ise 1. Grup'ta ise 16, 2, 3 ve 4. Grup'ta 17'şer takım mücadele edecek.

TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, kura çekimi töreninin açılışında yaptığı konuşmada kulüplere yeni sezonda başarı dileyerek, "İnşallah bu pandemi sürecini tamamen atlatacağız. Takımlarımız ve taraftarlarımız futbola özlem duyuyor. TFF 2. ve TFF 3. Lig'de maçlara 19 Eylül'de başlayacağız. Temennimiz en güzel şekilde sezonu bitirmek." ifadelerini kullandı.

TFF 2. Lig 19 Eylül'de başlayacak normal sezon 8 Mayıs 2021'de sona erecek. Ligde 5, 10, 15, 24, 29 ve 34. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 3. Lig ise aynı tarihte başlayacak normal sezon 1 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Ligde 2, 3 ve 4. Grup'ta 6, 10, 23 ve 27. hafta maçları hafta içi yapılacak.

TFF 2. Lig'de gruplar

Beyaz Grup: Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor, Çorum FK, Ergene Velimeşespor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Hekimoğlu Trabzon, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kocaelispor, Manisa FK, Niğde Anadolu, Sancaktepe, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Uşakspor, Zonguldak Kömürspor.

Kırmızı Grup: 1922 Konyaspor, Başkent Akademi, Bayburt Özel İdare, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Elazığspor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, Karacabey Belediyespor, Kardemir Karabükspor, Kırklarelispor, Kırşehir Belediyespor, Pazarspor, Pendikspor, Sakaryaspor, Serik Belediyespor, Sivas Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor, Vanspor FK.

TFF 3. Lig'de gruplar

1. Grup: 1877 Alemdağspor, 1928 Bucaspor, Arnavutköy Belediyespor, Artvin Hopaspor, Belediye Derincespor, Çankaya FK, Diyarbakır FK, Edirnespor, Fatsa Belediyespor, Kemerspor 2003, Kızılcabölükspor, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Manisaspor, Nevşehir Belediyespor, Ofspor, Payasspor.

2. Grup: Ağrı 1970, Belediye Kütahyaspor, Büyükçekmece Tepecikspor, Ceyhanspor, Çengelköy, Darıca Gençlerbirliği, Erzinspor, Fethiyespor, Halide Edip Adıvarspor, Kahta 02, Karaman Belediyespor, Mardin Büyükşehir Başakspor, Nazilli Belediyespor, Tekirdağspor, Tokatspor, Yomraspor, Yozgatspor 1959.

3. Grup: Altındağspor, Arhavispor, Batman Petrolspor, Cizrespor, Çarşambaspor, Çatalcaspor, Elazığ Karakoçan, Erbaaspor, Esenler Erokspor, Gölcükspor, Isparta 32, İçel İdmanyurdu, Karşıyaka, Osmaniyespor, Somaspor, Şile Yıldızspor, Yalovaspor.

4. Grup: 1954 Kelkit Belediyespor, 52 Orduspor, 68 Aksaray Belediyespor, Adıyamanspor 1954, Bayrampaşa, Bergama Belediyespor, Bursa Yıldırımspor, Düzcespor, Karbel Karaköprü Belediyespor, Kestelspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Kozanspor, Modafen, Muğlaspor, Siirt İl Özel İdaresi, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu Güncel
'Gül ve Düşün' isimli masal kitabında skandal 'tecavüz' hikayesi! Yazar ve yayınevi hakkında suç duyurusu
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı Güncel
Yere atılan maskeyi alıp yüzüne taktı
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş 3. Sayfa
Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
İstanbul'da korkutan patlama! Duvarlar yıkıldı, araçlar altında kaldı
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgilinin olay günü uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Fenerbahçe, FIFA'nın başlattığı taraftar anketinde Galatasaray'a fark attı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, akaryakıt istasyonuna dalarak görevliyi ezdi. O anlar kameralara yansıdı
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
İşçi ve işveren konfederasyonlarından 'kısa çalışma ödeneği uzatılsın' talebi
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı
Bakan Albayrak'ın 'Tehdit edildim' çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Bakan Albayrak'ın "Tehdit edildim" çıkışı Abdulkadir Selvi'yi şoke etti: Gözlerim fal taşı gibi açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Murat Kurum Fatih Dönmez Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Alişan Ozan Güven Hande Erçel Demet Özdemir
Spor Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş Türk Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 17:45:15. #1.15#
title