TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları yarın yapılacak

18.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:12

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. ve 3. Lig'de tamamı yarın oynanacak 24. hafta maçlarının programı şöyle:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

13.00 Sivas Belediyespor-Sakaryaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-GMG Kastamonuspor (12 Şubat)

13.30 Ergene Velimeşespor-Eyüpspor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Etimesgut Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Niğde Anadolu-Tuzlaspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Bayburt Özel İdare (Bodrum İlçe)

13.30 Uşakspor-Vanspor FK (Uçak 1 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-Kırşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

Beyaz Grup:

13.00 Gümüşhanespor-Afjet Afyonspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe (Vakfıkebir İlçe)

13.00 Şanlıurfaspor-İnegölspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Başkent Akademi-Çorum FK (Osmanlı)

13.30 Sarıyer-GMG Kırklarelispor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Hacettepe-Zonguldak Kömürspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Yılport Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 1922 Konyaspor-Manisa FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Pendikspor-Tarsus İdmanyurdu (Pendik)

TFF 3. Lig

1. Grup:

13.00 Artvin Hopaspor-Serik Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Şile Yıldızspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Yomraspor-Silivrispor (Yomra İlçe)

13.30 Kızılcabölükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Tokatspor-52 Orduspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Erzinspor (Dağılgan)

13.30 Manisaspor-Çankaya FK (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Düzcespor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Çatalcaspor-Ci Group Buca (Ziya Altınoğlu)

2. Grup:

13.00 Elazığ Belediyespor FK-Belediye Derincespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.00 Ağrı 1970-Ofspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Fatsa Belediyespor-Erbaaspor (Fatsa İlçe)

13.30 Fethiyespor-Cizrespor (Fethiye İlçe)

13.30 Payasspor-Turgutluspor (Payas İlçe)

13.30 Kocaelispor-Büyükçekmece Tepecikspor (Kocaeli)

13.30 Esenler Erokspor-Kozanspor (Esenler)

13.30 Kemerspor 2003-Karşıyaka (Kemer İlçe)

3. Grup:

13.00 Pazarspor-Muğlaspor (Pazar İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Medical Park Batman Petrolspor (Diyarbakır)

13.30 Karacabey Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Bayrampaşa-Altındağ Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Osmaniyespor-Gölcükspor (7 Ocak)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Somaspor-Nazilli Belediyespor (Soma Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-1954 Kelkit Belediyespor (Darıca İlçe)

13.30 Modafen-Yozgatspor 1959 (Alemdağ)

Kaynak: AA