TFF 2. ve 3. Lig grupları belli oluyor
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TFF 2. ve 3. Lig grupları belli oluyor

TFF 2. ve 3. Lig grupları belli oluyor
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grup kura çekim tarihleri belli oldu.

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de 2021-2022 sezonu grup kura çekim tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF 2. Lig grup kura çekimi 12 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te, TFF 3. Lig grup kura çekimi ise aynı gün saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kura çekimlerine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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