TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta maçında Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Mücahit Değermenci, Samet Özkul

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, İlyas Ekiz xxx, Berat Çetinkaya xx, Mete Yıldız xx, Barış Gök xx, Selim Kayacı x (Polat Furkan dk. 67 xx), Oktay Aydin xx (Yusuf Şengüler dk. 67 xx), Emrah Tacir xxx (Kerem Hakan Vapurluoğlu (dk. 90+4 ?), Sedat Komi xxx, Güney Tutcuoğlu x (Fatih Somuncu dk. 46 xx), Kubilay Akyüz xxx (Hamza Küçükköylü dk. 77 xx)

Adıyaman 1954 Spor: Fatih Demirlek x, Emin Altunay x, Eren Tokat xx (Kerem Çalışkan dk. 82 ?), Seydi Kayasoy xx, Osman Torun x, Ahmet Kaan Ergün x (Ogün Özçiçek dk. 46 x), Hakan Olkan x, Oğuzhan Öztürk xx, Umut Aydın x (Doğan Gölpek dk. 75 x), Cengizhan Akgün x (Mert Arabaci dk. 82 ?), Fatih Üge x (Abdulkadir Kuzey dk. 66 x)

Goller: Kubilay Akyüz (dk. 62), Emrah Tacir (dk. 88) (Vanspor FK), Eren Tokat (dk. 66) (Adıyaman 1954 Spor)

Sarı kartlar: Sedat Komu (dk. 56), Barış Gök (dk. 85)(Vanspor FK), Emin Altunay (dk. 34), Fatih Demirlek (dk. 90+1)(Adıyaman 1954 Spor) - VAN

TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Fenerbahçe, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile transfer görüşmelerine başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Mesut Akusta Rasim Öztekin
Spor Marcao Muslera Salih Uçan Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TFF 2. Lig: Vanspor FK: 2 Adıyaman 1954 Spor: 1 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 17:43:59. #1.16#

title