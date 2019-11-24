TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - İnegölspor: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Tarsus
Hakemler: Bayram Başkan xx, Deybet Gök xx, İlker Ayten xx
Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Mehmet Cansın xx, Yasin xx (Çağrı dk. 37 x) Samet xx, Nurullah xx, Ali Yavuz xxx, Erkam xx, Artun xxx (Yılmaz dk. 84 ?), Alperen xxx (Mert dk. 89 ?), Yakup xx, Sefa xx
İnegölspor: Şener xx, Gökhan xx, Cengiz xx (Raif dk. 74 x), Cumhur xx, Ahmet xx (Yasin dk. 86 ?), Niyazi xx, Selimcan xx, Ömer xx (Emir dk. 74 x), Uğur xx, Emre xx, Abdullah xx
Goller: Alperen (dk. 69 ve 71) (Tarsus İdman Yurdu), Niyazi (dk. 67) (İnegölspor)
Kırmızı kart: Emre (dk. 90+3) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Mehmet, Nurullah, Barış, Samet (Tarsus İdman Yurdu), Niyazi, Ömer, Cumhur, Raif (İnegölspor) - MERSİN