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TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor toplanıyor

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, 29 Haziran Pazartesi günü topbaşı yapacak.

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor toplanıyor
26.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:57

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, 29 Haziran Pazartesi günü topbaşı yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve 3. Lig'i 18 Temmuz'da başlatma kararının ardından Zonguldak Kömürspor'un da toplanma tarihi belli oldu. Zonguldak Kömürspor A.Ş Başkanı Hakan Hürfikir, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner ve Futbol Şube Sorumlusu Hacı Demir biraya gelerek toplanma tarihini 29 Haziran Pazartesi olarak belirledi. Zonguldak Kömürspor A.Ş Başkanı Hakan Hürfikir, Teknik Direktör Serkan Afacan ve oyunculara ulaşarak toplanma tarihini açıkladı.

Zonguldak Kömürspor'un konakladığı yer olan DSİ misafirhanesinde sağlık çalışanlarının kalmasından dolayı kırmızı-lacivertli takım toplanma yerini bir otel olarak belirledi. Kırmızı-lacivertli takım kalan 6 hafta boyunca otelde konaklayacak.

Zonguldak Kömürspor 29 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde 1922 Konyaspor hazırlıklarına başlayacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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