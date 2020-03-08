SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0 - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Futbol, Niğde, Spor

TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

08.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:33
TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Sakaryaspor sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.


Stat: Yeni Sakarya Atatürk


Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mücahit Değermenci xx, Murat Erölmez xx, Gökhan Alkayalar xx


Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Serkan Odabaşoğlu xx (Denis Taşkesen dk. 87 ?), Abdulaziz Solmaz xx (Sinan Özkan dk. 84 ?), Berk İsmail Ünsal xxx, Alper Tursun x, Hasan Bilal xx (Barış Örücü dk. 65 x), Onur Eriş xxx, Azad Filiz x, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Ümit Yasin Arslan xx


Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe x, Rıza Efendioğlu xx, Metehan Yılmaz x, Ali Mert Aydın xx, Atalay Gürel xx (Aykut Çolakoğlu dk. 87 ?), Atalay Yıldırım x (Hakkı Yıldız dk. 76 x), Hüseyin Altuğ Taş xx, Altar Han Hidayetoğlu xx, Emir Can Sayar xx, Berkin Taşkın xx (Şahan Akyüz dk. 90+ ?), Recep Yemişçi xx


Gol: Berk İsmail Ünsal (dk. 6) (Sakaryaspor)


Sarı Kartlar: Ümit Yasin Arslan, Berk İsmail Ünsal, Azad Filiz (Sakaryaspor), Recep Yemişçi, Hakkı Yıldız (Niğde Anadolu) - SAKARYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Spor
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Spor
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Spor
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Levent Can Emine Bulut Dilek Yaman Elçin Sangu
Spor Falcao İrfan Can Ersun Yanal Bülent Uygun Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: TFF 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Niğde Anadolu: 0 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:32:47. #1.14#