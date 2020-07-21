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TFF 2. Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçlarını kazanan Manisaspor Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükseldi.

TFF 2. Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu
21.07.2020 00:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 01:56

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final maçlarını kazanan Manisaspor Futbol Kulübü, Sancaktepe Futbol Kulübü, Ankara Demirspor ve Tuzlaspor yarı finale yükseldi.

Antalya'da oynanan play-off çeyrek final müsabakalarında Manisaspor Futbol Kulübü İnegölspor'u 3-0, Sancaktepe Futbol Kulübü Hekimoğlu Trabzon'u 3-1 mağlup etti. Ankara Demirspor Sakaryaspor'u 2-1, Tuzlaspor ise GMG Kastamonuspor'u 1-0 yendi.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Yarı finalde Ankara Demirspor-Tuzlaspor, Manisaspor Futbol Kulübü-Sancaktepe Futbol Kulübü karşılaşmaları yapılacak.

TFF 2. Lig Play-Off'ta 24 Temmuz'da oynanacak yarı final mücadelelerinin galipleri, 28 Temmuz'daki finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: TFF 2. Lig Play-Off yarı final eşleşmeleri belli oldu - Spor
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