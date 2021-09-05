TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3
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TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 1. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Pazar ilçe

Hakemler: Yusuf Aydın xx, Burak Gültek xx, Barış Çiçeksoyu xx

Pazarspor: Muhammet Çavuşoğlu x, Kadir Kaan Yurdakul x, Mehmet Kuruoğlu x, Erkan Çam x, Atakan Ekiz x, Onur Civelek x, Fatih Ergen x, Hüseyin Eray Karataş x, Oğuzhan Demir x (Muhammed Emin Balcılar dk. 60 x), Hakan Aydın x

Yedekler: Melikhan Sarı, Emrah Öztürk, Mehmet Demirözü, Burak Özdemir, Yusuf Ağın, Erdem Karahan

Teknik Direktör: Selçuk Yıldırım Kaya

Kırşehir Belediyespor: Bekir Demircan xxx, Erbay Eker xx, Oğuz Özden xx, Mehmet Eksik xx (Osman Bodur dk. 46 xx), Fatih Çiplak xx, Volkan Kılıç xx, Savaş Yorulmaz xx (Serhat Yeşilördek dk.70 xx), Hakan Erçelik xxx, Tugay Adamcıl xxx, Ozan Karabacak xx (Hasan Kaşıkara dk. 46 xx), Can Muhammet Vural xxx

Yedekler: Ömer Kavurkacı, Mert Ilıman, Tarık Kurt, Ömer Faruk Taş, Emre Pehlivan

Teknik Direktör: Hakkı Hocaoğlu

Goller: Can Vural (dk. 45+1), Hakan Erçelikbas (dk. 54), Turgay Admacıl (dk. 85) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Hakan Aydın, Fatih Ergen (Pazarspor), Ozan Karabacak, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor) - RİZE

TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3
TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Pazarspor: 0 Kırşehir Belediyespor: 3 - Haberler Spor
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