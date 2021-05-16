TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor, Vanspor'u sahasında 2-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor, Vanspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Galibiyet sonrasında Sakaryaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Yarı Finale yükseldi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler. Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Hakan Karabalcık xx, Furkan Aksuoğlu xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Caner Koca xx (Hasan Bilal dk. 86 x), Berk İsmail Ünsal xxx (Abdulaziz Solmaz dk. 72 xx), Muhammet Reis xx (Oğuzhan Kayar dk. 84 ?), Ali Özgün xxx (Mehmet Boztepe dk. 84 ?), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xxx, Burak Öksüz x, Çağrı Ortakaya xx (Nuri Fatih Aydın dk. 86 ?), Ümit Yasin Arslan xx

Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xx, Şiyar Kepir x, Utku Şen xx, Üzeyir Ergün xx (Abdulkadir Özdemir dk. 36 xx), Oktay Aydın x, Ali Say x (Burhan Arman dk. 76 x), Emre Özkan x, Barış Gök xx, Muhammet Mahmut Emir xx (Ömer Yıldız dk. 62 x), Yakup Demir xx, Sedat Komi x

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 34), Ali Özgün (dk. 83) (Sakaryaspor)

Kırmızı Kart. Emre Özkan (dk. 81) (Vanspor FK)

Sarı Kartlar: Üzeyir Ergün, Utku Şen, Oktay Aydın (Vanspor FK), Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor) - SAKARYA

TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final: Sakaryaspor: 2 Vanspor FK: 0 - Haberler Spor
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