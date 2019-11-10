TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sakaryaspor : 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 5-0 mağlup oldu.

10.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:31
TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sakaryaspor : 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden , sahasında karşılaştığı 'a 5-0 mağlup oldu.


Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu xx, Ferdi Karadoruk xx, Murat Erölmez xx


Kardemir Karabükspor: Olcay x, Arda x, Sezer x, Tuğrul x, Emre x, Oğuz x, Toykan x (Melih Berat dk. 59 x), Abdullah x, Cihan x (Berkay Yılmaz dk. 77 ?), Berk x (Ömer dk. 68 x), Batuhan x


Sakaryaspor: Oğuz xxx, Canberk xxx, Özgür x (Orkun dk. 39 xx), Abdulaziz xxx (Okan dk. 72 x), Taşkın xxx, Berk İsmail xxx, Aydın xx, Yaser xxx (Zeki dk. 81 x), Denis xxx, Berkay xxx, Ümit xxx


Goller: Berkay (dk. 16), Berk İsmail (dk. 54 pen. v76), Yaser (dk. 58), Denis (dk. 83) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Sezer, Arda (Karabükspor), Denis, Ümit (Sakaryaspor) - KARABÜK

Kaynak: İHA
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