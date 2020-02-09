Haberler » Spor » TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0 - Spor

TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında Van Spor Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.

09.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:16
TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 1 - Van Spor Futbol Kulübü: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında , sahasında Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.


Stat: 12 Şubat


Hakemler: İlkay Güney xx, İsmet Keklik xx, Muzaffer Satıcı xx


Kahramanmaraşspor: Özkan xx, Gökhan xx, Fatih Çiplak xx, Rıdvan xx, Hüseyin Cihan xx, Fatih Kamacı xx, Recep xx (Bayram dk. 90 ?), Muhammet xx, Hakkı xx (Caner dk. 78 x), Haluk xxx (Hüseyin dk. 87 ?), Nuri Melih Mursal xx


Van Spor Futbol Kulübü: Salih xx, Şerif x (Tunç dk. 71 x), Barış Gök xx (Samet dk. 56 x), Cenk xx, Nuri Terliksiz xx, Oktay xx, Barış Sağır xx, Serdar xx, Mehmet Sıddık xx, Enes xx (Mehmet Alaeddinoğlu dk. 82 ?), Batuhan xx


Gol: Haluk (dk. 73) (Kahramanmaraşspor),


Sarı kartlar: Hüseyin (Kahramanmaraşspor), Mehmet Sıddık, Serdar, Tunç (Van Spor Futbol Kulübü) - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler