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TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekildi

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekildi
10.07.2020 17:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:59

TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.

Ankara Demirspor sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) önceki gün almış olduğu kararı doğru bulmadıklarını ifade ederek, yönetim kurulu toplantısı sonucu ligden çekildiklerini ve profesyonel futbol şubelerini kapattıklarını açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"TFF Yönetim Kurulu 8 Temmuz 2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonunda duyurduğu kararla 2. Lig Beyaz ve Kırmızı grupta an itibariyle lider olan takımları şampiyon ilan etmiş, ikinci ile beşinci sıra arasında yer alan takımların da Antalya'da play-off müsabakaları yapacağını duyurmuştur. Aynı kararda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor takımını 'matematiksel' olarak küme düşürmüştür. TFF sondan ikinci olan Niğde Anadolu FK'yı ise ligden düşürmemiştir. Oysa Niğde Anadolu FK'nın puanı 17'dir ve bu puanın içinde ligden çekilen Elazığspor'u hükmen yendiği için hanesine eklenen 3 puan da vardır. Maç yaparak Niğde Anadolu FK'nın elde etmiş olduğu reel puan ise 14'tür. Ligde kalması için geçmesi gereken bir üst sıradaki Etimesgut Belediyespor'un puanı ise 28 ve Elazığspor ile de müsabakası bulunduğundan ligler oynansa ve 5 maçını kaybetse dahi 31 puanla ligi tamamlayacaktır. TFF, 28 maçta 14 puan toplayan Niğde Anadolu FK'nın son 6 maçta 15 puan alacağını öngörmüş ligden düşürmemiştir. Bizlerde burada bir haksızlık görmüyoruz. Ancak aynı grupta 57 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Ankara Demirspor'un lig devam etse 'matematiksel' olarak şampiyonluk şansının çok yüksek olduğu açıkken söz konusu kararla play-off oynatılmasını doğru bulmuyoruz. TFF Yönetim Kurulu'nun doğru bulmadığımız 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü aldığı karara itiraz ediyor, ligden çekilme, play-off maçlarını oynamama ve profesyonel futbol şubemizi kapatma, profesyonel futboldan çekilme kararı aldığımızı Türk spor kamuoyuna ilan ediyoruz."

Kaynak: AA

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