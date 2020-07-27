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TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor'a coşkulu karşılama

Antalya'da dün oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen Manisa ekibi Turgutluspor, Turgutlu'da coşkuyla karşılandı.

27.07.2020 23:44 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:56

Antalya'da dün oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselen Manisa ekibi Turgutluspor, Turgutlu'da coşkuyla karşılandı.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Turgutlu'ya gelen takımlarını Atatürk Bulvarı'nda karşıladı.

Cadde ve sokakları dolduran çok sayıda taraftar, oyuncularla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Oyuncular ve teknik heyet daha sonra Turgutlu Belediye Başkanı ve Turgutluspor Onursal Başkanı Çetin Akın, Kulüp Başkanı Hüseyin Güleç, süslenen TIR dorsesinden taraftarları selamladı.

Öte yandan polis ekipleri de sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.

TFF 2. Lig'e yükselen Turgutluspor'a coşkulu karşılama

Kaynak: AA

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