TFF 2. Lig'e çıkacak takımlar belli oluyor TFF 3. Lig play-off final müsabakaları yarın oynanacak Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

TFF 3. Lig play-off final müsabakaları yarın oynanacak Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak.

Antalya'da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)

26 Temmuz Pazar:

20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)

27 Temmuz Pazartesi:

21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)

Kaynak: AA