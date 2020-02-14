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TFF 2. Lig'de Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Ergene Velimeşespor arasındaki 23. hafta maçı ertelendi.

14.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:42
TFF 2. Lig'de Vanspor FK-Ergene Velimeşespor maçı ertelendi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Velimeşespor arasındaki 23. hafta maçı ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Van Atatürk Stadı'nda yarın oynanması planlanan karşılaşmanın elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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