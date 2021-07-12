TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
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TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu

TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belli oldu. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 20 takım mücadele edecek.

TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimiyle birlikte Kırmızı ve Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan takımlar belirlendi. Beyaz Grup'ta 19, Kırmızı Grup'ta ise 20 takımın mücadele edeceği TFF 2. Lig, 4-5 Eylül tarihinde başlayacak ve sezonun ilk yarısı 26 Aralık'ta son bulacak. 16 Ocak'ta başlayacak olan ikinci yarı ise 20 Nisan'da tamamlanacak, ardından da Play-Off karşılaşmaları oynanacak. Ligde 6, 12, 22, 27 ve 32. hafta karşılaşmaları hafta içerisinde oynanacak. Ayrı şehir ve bölgede yer alan takımlar torbalara ayrıldı ve bu takımların farklı gruplarda yer alması sağlandı.

Büyükaydın: "Bu ligler, iyi futbolcuların çıkış noktaları"

Kura çekimi öncesinde konuşan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yeni bir sezon heyecanı yaşadıklarını ifade ederek, "Zor şartlarda geçen bir sezonu noktaladık. Zor bir süreç yaşıyoruz. Ben dahil birçok arkadaşımız bu salgına yakalandı. Bu illetten inşallah kurtulup önümüzdeki sezon izlenebilir ve daha keyifli olur. İnşallah seyircili şekilde eski şaşaalı günleri yaşayacağız. Birçok kulübün başkan ve yönetim kurullar değişti. Hepsine başarılar diliyorum. Geçen sezon pandemi nedeniyle birçok kulüp istediği kadroları da kuramadı. Ama el birliğiyle üstesinden geldik ve sezonu tamamladık, heyecanlı bir Play-Off yaşadık. Üst lige çıkan takımları da tebrik ediyorum. Biz federasyon olarak alt liglere elimizden geldiği kadar kıymet verip desteklemek istiyoruz. Bu ligler, iyi futbolcuların çıkış noktaları. Bu liglerden milli takımlarımıza oyuncular yetişiyor. Buradaki maçlarda yaşanan heyecan çok büyük" açıklamasında bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı ve Beyaz Grup şu şekilde oluştu:

BEYAZ GRUP

1922 Konyaspor

Akhisarspor

Amed Sportif

Anagold 24 Erzincanspor

Ankara Demirspor

Bucaspor 1928

Eskişehirspor

GMG Kastamonuspor

Isparta 32 Spor

Karacabey Belediyespor

Kırklarelispor

Kırşehir Belediyespor

Nazilli Belediyespor

Pazarspor

Pendikspor

Şanlıurfaspor

Tarsus İdman Yurdu

Uşakspor

Zonguldak Kömürspor

KIRMIZI GRUP

Adıyaman 1954 Spor

Afjet Afyonspor

Ankaraspor

Bayburt Özel İdare Spor

Bodrumspor

Çorum FK

Diyarbekirspor

Ergene Velimeşe

Etimesgut Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon

İnegölspor

Kahramanmaraşspor

Niğde Anadolu FK

Sakaryaspor

Sarıyer

Serik Belediyespor

Silahtaroğlu Van Spor

Sivas Belediyespor

Somaspor

Turgutluspor - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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