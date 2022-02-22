TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
TFF 2. Lig'de 27. hafta maçları yarın yapılacak

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta maçları yarın oynanacak.

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta maçları yarın oynanacak.

Ligde tüm müsabakaları saat 13.00'te başlayacak haftanın programı şöyle:

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Kırklarelispor (Diyarbakır)

Akhisarspor-Pendikspor (Spor Toto Akhisar)

Isparta 32 Spor-Uşakspor (Isparta Atatürk)

Tarsus İdman Yurdu- Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)

Anagold 24Erzincanspor-Nazilli Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Ankara Demirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Bucaspor 1928-Eskişehirspor (Yeni Buca)

Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

Kırmızı Grup

Somaspor-Serik Belediyespor (Soma Atatürk)

Silahtaroğlu Vanspor FK- Kahramanmaraşspor (Van Atatürk)

Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Çorum Şehir)

Adıyaman FK-Afjet Afyonspor (Adıyaman Atatürk)

Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor (Kırşehir Ahi)

İnegölspor-Ergene Velimeşespor (İnegöl İlçe)

1461 Trabzon FK-Sakaryaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Ankaraspor-Turgutluspor (Osmanlı)

Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Kırşehir Belediyespor, Selçuk Üniversitesi, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title